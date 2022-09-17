Virajda savrulan otomobilin kazası kamerada

Konya'da süratli girdiği virajda kontrolden çıkarak savrulan otomobilin park halindeki minibüse çarpması ve sürücü ile araçtakilerin yaşadığı şok güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, 11 Eylül Pazar günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil süratli girdiği virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki cepte park halinde bulunan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hareket ederek yola çıktı ve refüjde durdu. Kazanın ardından otomobilden inen 3 kişi ise kazanın şokunu yaşadı.

Kaza anı ve sürücünün üzüntüsü kamerada

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde, viraja süratle giren otomobil kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola çıkarken, duran otomobilden 3 kişi iniyor. Otomobilden inenler kazanın şokunu yaşarken, sürücünün başını ellerinin arasına alarak yaşadığı üzüntü yer alıyor.