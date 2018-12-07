Williams Sendromlu Emre'nin itfaiyeci olma hayali gerçek oldu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Mutluluk Hastalığı olarak bilinen Williams Sendromlu Emre Geçitli'nin itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, makam aracıyla Hacıseyitali Mahallesinde ikamet eden Mahmut Esat Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Williams Sendromu rahatsızlığı bulunan Emre Geçitli'yi evinden aldırarak başkanlık makamına getirtti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın kapıda karşıladığı Emre Geçitli'nin Başkan Tutal'dan ilk isteği dedesi Hüseyin Bayramoğlu ile telefonda görüşmek oldu. Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından makama oturmak ve birkaç saatliğine belediye başkanlığı yapma sözü verilen Emer Geçitli, büyüdüğünde itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Kısa süreliğine görevi kendisine teslim eden Başkan Tutal, “Emre Başkanım şu an işleyiş size ait. İstediğiniz bir emriniz olursa talimat vererek çalışmalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Seydişehir'de gördüğünüz eksik veya yapılmasını istediğiniz bir çalışma varsa hemen başlatabilirsiniz" dedi.

Görevi devralan Emre Geçitli ise, “Başkanım eksik yok. Siz hepsini yapmışsınız" diyerek Başkan Tutal'a teşekkür etti.

"İtfaiye olma hayali gerçek oldu"

Başkan Tutal tarafından makamda ağırlanan Emre Geçitli daha sonra İtfaiye Merkez Binasına geçerek İtfaiye Amiri Muzaffer Kılınç'tan ve Ulaştırma Birim Müdürü Fatih Harmankaya'dan çalışmaları ve itfaiye araç gereçleri hakkında bilgi aldı. Büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen Emre Geçitli'ye itfaiye personeli tarafında itfaiyeci kıyafeti giydirilerek kısa sürelide olsa özlem duyduğu mesleğin mutluluğu yaşatıldı. İtfaiye Amirliği ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünde ziyareti sona eren Emre Geçtli daha sonra makam aracı ile evine döndü.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ziyaretin sonunda Emre Geçitli'ye çeşitli hediyeler verdi.