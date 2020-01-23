Konya'da kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından, Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Loras Dağı, Çömlekboğazı ve Hodul mevkilerinde yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için 1 ton kuru yoncanın tabiata bırakıldığı öğrenildi.