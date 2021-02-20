Konya'da kar yağışı sonrası yiyecek bulma sıkıntısı çekmemesi için Yaban Koyunu Koruma ve Üretme Sahası'ndaki hayvanlara yem bırakıldı.

Türkiye'de endemik hayvan türlerinden sadece Konya'da yaşayan ve özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek için Yaban Koyunu Koruma ve Üretme Sahası'ndaki yaban koyunlarına yem bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya - Aksaray yolu üzerindeki Bozdağ mevkisinde özel alanda yaşayan hayvanlar için harekete geçti. Arazi araçları ile dağlık alana götürülen yemler değişik noktalara bırakıldı.