Yağışlar gelmeyince göl havzasında üreticiler tarlalarda sulama yapmaya başladı

Konya'nın hububat, şeker pancarı, haşhaş ve bakliyat üretiminde önemli merkezlerinden olan Beyşehir Gölü Havzası'nda üreticiler, Nisan ayından sonra Mayıs ayında da beklenen yağışlar gelmeyince ekili alanlarında kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı.

Beyşehir Gölü kıyısında ekim yapan çiftçiler, ektikleri ürünün kuraklık nedeniyle zarar görmemesi ya da en az etkilenmesi amacıyla motopomplar vasıtasıyla tarlalarına su aktararak yağmurlama sistemleriyle sulama yapıyor.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada Beyşehir Gölü Havzası'nda yer alan Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hububat, şeker pancarı, haşhaş üreticilerinin kurak geçen bahar dönemi nedeniyle yağışlar olmayınca ekili alanlarında sulama yapmaya başladığını söyledi. Yaşanan kuraklık nedeniyle üreticinin mağdur olmaması için çareler aradığını ifade eden Hürriyet Şahin, yağışlar olmayınca özellikle üründe çıkış bulamayan şeker pancarı ekimi yapan ve sulama yapmak isteyen çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda oda olarak harekete geçerek, ilgili sulama birlikleriyle iletişime geçerek ana hatlardaki kanallara sulama suyu aktarılmasını istediklerini belirtti. Şeker pancarı üreticilerinin kanallara su verilmesinin ardından ürünlerini sulamaya başladığını aktaran Şahin, bu kanallardaki sudan yağışların olmaması nedeniyle güzergahtaki hububat ve haşhaş ekimi yapan çiftçilerin de yararlanmak istediğini belirterek, bunlara da herhangi bir su kısıtlaması uygulanmadığını kaydetti.

Şahin, yağış olmamasından dolayı mağdur olduklarını beyan eden hububat, haşhaş üretimi yapan çiftçilerin de bedeli karşılığında tarlalarını sulama yapmaya başladıklarını belirterek, “Sulama yapan çiftçimiz şu anda memnun. İki haftadır sulama devam ediyor. Bugün için Beyşehir'in Sadıkhacı ve Hüyük'ün Selki bölgesindeki hatlara da bu sulama suları yönlendirildi. Akburun-Kıreli hattına su akışı oldu, ana arterlere. Çünkü, bu çevrede de şeker pancarı ekimi ağırlıklı ama hububat ve haşhaş ekimi yapan çiftçi de sulama imkanına kavuştu. Sulama yapan çiftçilerimiz ürünlerinin zarar görmesini, en azından bu yöntemle kurtarabildi. Ama yüksek kotlardaki ekili alanlara halen bir şey yapamıyoruz. O bölgelerin durumu gelecek yağışlara bağlı. Ekinlerde, sulama yapılamayan yerlerde yağış olmaması nedeniyle yanma durumu söz konusu, bunu gezdiğimiz alanlarda görebiliyoruz. Ürün tam başak tutmaya başladı, boy atacak ama atamıyor. Boy atmazsa biliyorsunuz, samanda da sıkıntı olur. Başak tam beslenemez, danesinde de sıkıntı olur. Dolayısıyla aslında 20 gündür bölgemizin bir yağış alması lazımdı, bu beklenti karşılanamayınca en azından aşağı kanal kenarlarındaki yağış alamayan tarlaları bu girişimlerimizle sulama imkanına kavuşturmuş olduk. Bu anlamda sulama birliği yetkililerimize teşekkür ediyorum. Eğer önümüzdeki günlerde de yağış gelmezse rekolte önemli ölçüde düşecek ve çiftçimiz de mağduriyet yaşayacaktır. Bu anlamda, üreticilerimizin kuraklıktan zarar görmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın geliştireceği politikalarla bu durumu dikkate almasını da bekliyoruz” diye konuştu.