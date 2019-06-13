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Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Adana - Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 51 BC 463 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Hakan K, otomobili durdurarak araçtan inerken yangın itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanmaktan kurtuldu.


Öte yandan, Hakan K.'nin otomobili yeni aldığı ve bakım için tamirciye verdiği, devir işlemlerinin bile henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

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