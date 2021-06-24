Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: “Onları Allah verdi, Allah aldı”

Konya'da 4 yaşındaki ikiz kızı ile 2 yaşındaki küçük kızını kaybeden baba Cihat El İsmail, çocuklarını Allah'ın verdiğini, Allah'ın aldığını söyledi. Büyük acı yaşayan aileyi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Yangın, önceki gece merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında çıktı. Anne babanın alt katta kaldığı evin çocukların bulunduğu üst katında yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe (4) ve Fatma (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail'in (2) cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Yangında, anne Kader El İsmail'in (21) çocuklarını kurtarmak için bağırarak feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

“Onları Allah verdi, Allah aldı”

Baba Cihat El İsmail (23), “Elektrikten ev ateş aldı, ev yandı. Çocuklarım gitti. Yardımcı olunabilirse ev ve malzeme istiyoruz. Biraderim ve nenem Suriye'de onları buraya getirtmek istiyorum. 6 senedir onları hiç görmedim. Çocuklarıma Allah rahmet eylesin. Onları Allah verdi, Allah aldı” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Özkan ve İl Emniyet Müdürü Aydın'dan acılı aileye ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olayın ardından acılı aileyi ziyaret etti. Vali Özkan ve Emniyet Müdürü Aydın, aile ile görüşerek taziye dileklerini iletti.

Çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi, yan yana defnedildi

Yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise kucaklarda getirilerek İşgalaman Mezarlığında yan yana defnedildi. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin enkazında küçük kız kardeşlerden geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu. Evde kısa süre önce çıkan yangının da itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Baba kağıt ve plastik toplayarak geçimini sürdürüyormuş

Yangında hayatını kaybeden çocukların babası Cihat El İsmail'in kağıt, plastik toplayarak ve inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürdükleri belirtildi. Yaklaşık 6 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Konya'ya yerleşen Cihat El İsmail'in burada evlendiği ve çocuklarının olduğu öğrenildi.