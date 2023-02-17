Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu depremzede aile Konya'da defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Konya'ya gelerek yakınlarının kaldığı kerpiç evde uyurken çıkan yangında tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu 8 kişilik aileden anne, baba ve 5 çocuk toprağa verildi. Yangın felaketinden geriye sağ olarak kurtulan 13 yaşındaki Beyen Mizel ise cenazede ayakta durmakta zorluk çekti.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri tek katlı kerpiç evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin bir odasının çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla birlikte yıkılan odanın enkazında anne, baba ve 5 çocuğun cansız bedenini buldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba Münir El Ali El Dahir, anne Meryem El Muhammed ile ailenin çocukları Viam El Ali El Dahir (13), Riham El Ali El Dahir (13), Şeyma El Ali El Dahir (8), Saddam El Ali El Dahir (6), Yusuf El Ali El Dahir (4) hayatını kaybetti. Anne, baba ve çocuklarının deprem sonrası yakınları tarafından Konya'ya getirildikleri öğrenildi. Aile fertlerinin yangında sırasında evden 13 yaşındaki Beyen Mizel yaralı olarak kurtuldu. Evde bulunan ve yardım ederken yaralanan Suriye uyruklu 7 kişinin ise kent merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavileri devam ettiği öğrenildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Hacıveys Camisi'ne götürüldü. Yangın felaketinden geriye sağ olarak tek kalan Beyen Mizel ise güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile üyeleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan İşgalaman Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.