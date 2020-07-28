İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Konya’nın Ahırlı ilçesinde tarlada çıkan yangında traktörünü kurtarmaya çalışan çiftçi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde tarlada çıkan yangında traktörünü kurtarmaya çalışan çiftçi hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akkise Mahallesi Datça Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ekinlik iki alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, yangından traktörünü kurtarmaya çalışan Ramazan Özbek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında hayatını kaybeden Ramazan Özbek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.