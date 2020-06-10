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Yaralı baykuş ve kızıl şahin koruma altında

Konya’nın Akşehir ve Yunak ilçelerinde yaralı olarak bulunan baykuş ile kızıl şahin koruma altına alındı.

Konya'nın Akşehir ve Yunak ilçelerinde yaralı olarak bulunan baykuş ile kızıl şahin koruma altına alındı.


Akşehir ve Yunak'ta vatandaşlar tarafından kanadından yaralı halde bulunan baykuş ile kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Baykuş ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Yaralı kuşlar tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınacak.

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