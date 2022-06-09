Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, belediye veteriner hekimi tarafından gözetim altına alınarak tedavisine başlandı.

Akşehir Belediyesi personeli tarafından belediye hizmet binasının önünde yerde yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren veteriner hekim tarafından gözetim altına alındı. Tedavisine başlanan ebabil kuşunun daha sonra doğal yaşam alanına bırakılması düşünülüyor.