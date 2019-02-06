Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, doğada uçamaz vaziyette bulunan orman baykuşu milli parklar görevlileri tarafından koruma altına alındı.

İlçede bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bırakılan orman baykuşu görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kulaklı orman baykuşu olduğu belirlenen türün yaralı olduğunu tespit edince tedavisinin yapılması amacıyla Konya Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü.

Yaralı baykuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.