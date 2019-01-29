İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altında

Konya’da, yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Konya'da, yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından yaralı halde bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'ndeki belirtilen adrese gelen ekipler, yaralı olarak bulunan baykuşun kulaklı orman başkuşu olduğunu tespit etti. Yaralı baykuş alınarak tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesine götürüldü. Baykuşun tedavisinin yapılması sonrasında tekrar tabiata bırakılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.