Yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

Konya'da yol kenarında yaralı vaziyette bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Ortakonak Mahallesinde bir vatandaşın yol kenarında uçamayan bir leylek bulduğunu haber vermesi üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğunu tespit ettiği leyleği tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.