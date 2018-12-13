Yaralı bulunan pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı

Konya'da iki farklı noktada yaralı vaziyette bulunan Pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan pelikan ile Ankara yolu üzerinde yine yaralı bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, uçamayan pelikan ve puhu kuşunu muayeneleri ve tedavilerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Her iki türün de tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar tabiata salınacağı bildirildi.