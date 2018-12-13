İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı bulunan pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı

Konya’da iki farklı noktada yaralı vaziyette bulunan Pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı.

Konya'da iki farklı noktada yaralı vaziyette bulunan Pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan pelikan ile Ankara yolu üzerinde yine yaralı bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, uçamayan pelikan ve puhu kuşunu muayeneleri ve tedavilerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Her iki türün de tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar tabiata salınacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.