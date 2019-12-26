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Yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Ağsaklı Mahallesinde bulunan arazide, bir vatandaş tarafından kanadından yaralı olduğu tespit edilen ve uçamayan şahin bulundu. İhbar üzerine kuşun bulunduğu adrese, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü görevlileri yönlendirildi. Adrese gelerek yaralı şahini teslim alan ekipler, hayvanı tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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