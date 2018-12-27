Yaralı bulunan yabani güvercin tedavi altına alındı

Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesinde uçamayan yaralı bir yabani güvercin bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri teslim aldıkları yaralı güvercini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Tedavisi yapılan güvercinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.