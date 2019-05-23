Yaralı doğan koruma altına alındı

Konya'da bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bulunan doğan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hastane civarında yol üzerinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir doğan bulunduğunun bildirilmesi üzerine adrese gitti. Milli parklar ekipleri, teslim alınan Delice Doğan olduğu belirlenen kanadından yaralı kuşu, tedavisinin yapılması için Konya Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı doğanın tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.