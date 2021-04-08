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Yaralı halde bulunan pelikan tedaviye alındı

Konya’da yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde bir vatandaş uçamayan kanadından yaralı olduğu gözlenen bir pelikan buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan pelikan tedavisinin yapılması için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü. Pelikanın tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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