Yaralı leylek koruma altına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leyleğe belediye zabıta müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Değirmenci Mahallesinde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören Gülsüm Atalay ismindeki vatandaş, leyleği alarak Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kanadı kırık olan yaralı leylek, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından veterinere götürülerek tedavi ettirildi. Tedavisi yapılan leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin yaralı leyleği alarak veterinere götürüp tedavisini yaptırdıklarını belirterek, "Gerekli tedavisi yapılan leylek Beyşehir Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Bizim medeniyetimizde kuşlara verilen önem hiç bir medeniyette verilmemiştir. Kuş evleri yapılmıştır. Sadece kuş evleri ile kalmayıp, kuş köşkleri mimarimizde çığır aşmıştır. Asırlar önce yapılan kuş evlerde bu aziz milletin merhamet ve sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Biz böyle bir ecdadın çocuklarıyız. Günümüzde de biz, sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak, onları korumak için barınaklar yapıyor, sokaklara yem ve su kapları bırakıyoruz" dedi.

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden tabiatı bırakılacağı öğrenildi.