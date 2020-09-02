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Yaralı leylek koruma altına alındı

Konya’da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı.

Konya'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'nde uçamaz halde bir leylek gören vatandaşlar, göçmen kuşun kanadından yaralı olduğunu fark etti. Duyarlı vatandaşlar, yaralı leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yaralı olduğu için göç mevsiminin geride kalmasına rağmen sıcak ülkelere göç edemediği belirlenen leylek, görevliler tarafından muayene ve tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.


Yaralı leyleğin tedavisi sonrası tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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