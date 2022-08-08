Yaralı leylek koruma altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı vaziyette bulunan leylek Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesinde bir kişi tarafından uçamaz halde bulunan leylek için yetkililere haber verildi. İhbar üzerine verilen adrese giden Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlileri, yaralı olduğunu belirlediği leyleği tedavisinin yapılması için teslim aldı. Yaralı leyleğin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü yetkilileri, doğada yaralı halde bulunarak görevlilere teslim eden duyarlı vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.