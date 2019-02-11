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Yaralı orman baykuşu koruma altına alındı

Konya’da, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan orman baykuşu koruma altına alındı.

Konya'da, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan orman baykuşu koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlileri, sorumluluk alanı olan Seydişehir ilçesi Suğla mevkisinde bir vatandaş tarafından uçamaz vaziyette bulunan bir orman baykuşunun Belediye zabıta ekiplerince teslim alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Seydişehir ilçesine giden ekipler, zabıta görevlilerinden teslim aldığı ve yaralı olduğu tespit edilen kulaklı orman baykuşunu tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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