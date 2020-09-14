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Yaralı paçalı şahin tedavi edilecek

Konya’nın Taşkent ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bulunan paçalı şahin hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bulunan paçalı şahin hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşkent ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde şahin bulundu. Yırtıcı kuşu bulan vatandaş, Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü görevlileri, jandarma tarafından teslim edilen ve bölgede nadir olarak görülen ve türünün paçalı şahin olduğu belirlenen yırtıcı kuşu, tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Şahinin tedavisinin tamamlanmasını müteakip doğal yaşam alanına tekrar salınacağı belirtildi.

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