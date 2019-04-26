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Yaralı pelikan koruma altına alındı

Konya’da doğada yaralı vaziyette bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

Konya'da doğada yaralı vaziyette bulunan pelikan, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir pelikan bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Pelikanın yaralı olduğunu belirleyen ekipler, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Pelikanın tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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