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Yaralı puhu kuşu koruma altına alındı

Konya’nın Akören ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan yavru puhu kuşu koruma altına alındı.

Konya'nın Akören ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan yavru puhu kuşu koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akören ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamayan yaralı bir kuş bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yaralı kuşun yavru bir puhu kuşu olduğunu tespit etti. Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen yaralı kuşun, tedavisinin yapılması sonrasında tekrar doğal yaşam salınacağı kaydedildi.

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