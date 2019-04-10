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Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesinde bir vatandaş tarafından arazide kanadından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli parklar görevlileri, yaralı şahini tedavisi yaptırılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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