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Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’nın Çumra ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahini tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından yeniden bulunduğu arazide doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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