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Yaralı şahin, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaralı bulunan şahin, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı bulunan şahin, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.


İlçeye bağlı Kesecik mahallesinde vatandaşlar uçmakta zorluk çeken bir kuş olduğunu fark etti. Yanına gidildiğinde yaralı bir şahinle karşılaşan vatandaşlar hayvanı yakalayıp bir kutunun içine koyarak Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.


Yaralı şahini koruma altına alan Jandarma ekipleri hayvanı tedavi edilerek yeniden doğal yaşamına döndürülmesi için Beyşehir Milli Parklar Şube Şefliği personeline teslim etti.

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