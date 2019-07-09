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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesinde vatandaşlar tarafından uçamayan yaralı bir şahin bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Şahinin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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