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Yaralı şahine jandarma şefkati

Konya’nın Ereğli ilçesinde, avcılar tarafından ateşli silahla yaralanan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, avcılar tarafından ateşli silahla yaralanan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.


Ereğli ilçesine bağlı Selvili Mahallesi kırsalında avcılar tarafından ateşli silahla yaralanan şahin, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Kanadından ve göğüs kısmından yaralanan şahin önce ilçede bulunan özel bir veterinere götürerek tedavi ettirildi ardından yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı şahini jandarmadan teslim alarak özel bir kafeste koruma altına aldı. Yaralı hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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