Yarenler oyunlarını üniversiteli gençler için sergiledi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Sıra Yarenleri; Akşehir KYK Nasreddin Hoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli gençler için özel bir gösteri sundu.

Yurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen ve ‘Biz bize Moral Gecesi' isimli etkinlikte Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından kısa bir müzik dinletisi sunuldu. Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinin gösterisi öncesi Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından katılımcılara yarenlik kültürü, geleneği ve oyunları hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Öncel'in konuşmasının ardından gösterilerine başlayan yarenler, üniversiteli gençlerle çalan müzik eşliğinde oyun oynadı. Geleneksel yaren oyunlarına fincan oyunu ile başlayan yarenler, fincan oyununda ceza alan misafirle birlikte ceza oyunlarına başladı. Acılı su içme, ibibik gububuk, manav, kabak, tekli vız vız, çiftli vız vız, tabur, tavuğu kim çaldı gibi oyunları sergileyen ve oyunlarına üniversiteli gençleri de dahil eden yarenler, izleyenlere kahkaha dolu saatler geçirtti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da program esnasında üniversiteli gençlere çiğköfte ikramında bulundu. Programın sonunda Akşehir KYK ve Kredi Yurtlar Müdürü Bünyamin Efe; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'e ve Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerine böyle güzel bir gösteriyi üniversiteli gençlerle buluşturdukları için teşekkür etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vize sınavı öncesi gençlerin sınav stresini atabilmeleri için böyle bir program düzenlediklerini belirtti. Akşehir'in bir tarih, kültür şehri olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, Sıra Yarenliği kültürünün de çok eskilere dayanan Ahilik kültüründen geldiğini ve bu kültürü yaşatabilmek adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, Akşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Genç AKSES Merkezi (Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi) hakkında bilgi verdi. Merkezde gençlere yönelik birçok etkinlik ve kursun yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyleyen Başkan Akkaya; bilgili, kültürlü ve tam donanımlı gençlerle ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini belirtti.

KYK Yurdundaki gösteriye; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir KYK ve Kredi Yurtlar Müdürü Bünyamin Efe, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı ve üniversite öğrencileri katıldı.