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Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yarış motosikletinin şarampole uçması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yarış motosikletinin şarampole uçması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kuğulu Park civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 GM 327 plakalı Honda yarış motosikleti virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada motosiklette bulunan Ahmet B. ve Emrah B. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı olan Ahmet B. ve Emrah B‘yi ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumları ağır olan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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