Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

Konya'da iki otomobil yarış yaptığı sırada, seyir halindeki başka bir otomobilin kaza yapmasına ve 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 20 Kasım Cumartesi saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İ.E.S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki yolcular Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazanın sebebi ile ilgili çalışma başlatırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki kameraları detaylı bir şekilde inceledi. Görüntülerin analiz edilmesi sonucunda M.Ö. (29) isimli sürücünün kullandığı siyah BMW marka aracın kırmızı spor bir arabayla yarış yaparken kazaya sebep olduğu tespit edildi.

Kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

Kazaya sebep olduğu araç ile birlikte yakalanan M.Ö. isimli şahıs "Taksirle Adam Öldürme ve Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yarış yapan diğer araca ise "Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçundan işlem yapıldı. Kaza yapan aracın sürücüsü olan ve hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.