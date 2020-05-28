Yarışmada kazananlar bisikletlerini teslim alıyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs (Covİd-19) salgını nedeniyle belediyenin web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği yarışmalar kapsamında bu kez de bisiklet ödüllü bir bilgi yarışması düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve Akşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesi Karargahlığına ev sahipliği yapan ve Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir'de, gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek amacıyla, 28 Temmuz 1922'de düzenlediği ve ülkemizin kaderini değiştiren tarihi futbol maçı ile ilgili bilgiler verilerek bu konuyla ilgili 4 adet soru sorulmuştu. Sorulan 4 soruyu da doğru cevaplayanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişi Akşehir Belediyesinden bisiklet kazanmıştı. Bisiklet kazanan talihlilerden biri olan Yeşim Cevlan adına eşi Durmuş Cevlan Akşehir Belediyesine gelerek eşi adına bisikleti teslim aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bisiklet teslimi öncesinde Durmuş Cevlan'ı makam odasında kabul ederek tebrik etti. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'inde hazır bulunduğu görüşmede yarışmaya katılan herkesi tebrik eden Başkan Akkaya, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaptığımız etkinlikte; Kurtuluş Savaşımız öncesinde 28 Temmuz 1922'de Akşehir'imizde yapılan futbol maçı ile ilgili bili verip sorular sormuştuk. Bu soruları doğru cevaplayanlar arasında kura çekilerek 3 kişi bisiklet ödülü kazanmıştı. Bu bisikleti kazananlardan ikisi maalesef gelemedi. Zaten birisi Mardin'den katılmıştı. Bu durumda bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mardin'deki bir vatandaşımızın bu yarışmaya katılması, Akşehirimizin tanınmasında sesimizin oralara kadar uzanması gurur vericidir. Tüm yarışmaya katılanlara tekrar teşekkür ediyor, bisiklet almaya hak kazanan yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Eşi Yeşim Cevlan adına bisikleti alan Dursun Cevlan'da yaptığı konuşmada, “Doğrudan bir çekiliş yerine bu şekilde Akşehir'in tarihini ve kültürel değerlerini içeren bir yarışma düzenlemenizden çok memnun oldum. Akşehir'in tanıtılması açısından çok değerli bir yarışma olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Hizmet Binası önünde Başkan Akkaya tarafından Yeşim Cevlan'ın kazandığı bisiklet eşi Dursun Cevlan'a teslim edildi.