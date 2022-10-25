Yarışmanın heyecanını sıra Yarenleri gösterisiyle attılar

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen 6. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması çerçevesinde şehre gelen öğrencilere, Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri Ekibi tarafından özel bir gösteri sunuldu.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte gösteri öncesi katılımcılara Yarenlik kültürü, geleneği ve oyunları hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Geleneksel yaren oyunlarına fincan oyunu ile başlayan Yarenler, fincan oyununda ceza alan misafirle birlikte ceza oyunlarına başladılar. Acılı su içme, ibibik gububuk, manav, kabak, tekli vız vız, çiftli vız vız, tabur, tavuğu kim çaldı, balon patlama gibi oyunları sergileyen ve oyunlarına minik çocukları ile öğretmenlerini de dahil eden yarenler, izleyenlere kahkaha dolu saatler geçirtti.

"Bizim gönlümüzde, gözümüzde bütün yavrularımız bu yarışmada birinci"

Yapılan gösteride bir konuşma gerçekleştiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasını bizler önemsiyoruz. Gerçekten Hocamızın mesajlarını, değerler eğitimini veren fıkralarını yavrularımızı öğretmek, bunu evrenselleştirmek, hayatımıza tatbik etmek için bu yarışmayı çok önemli buluyorum. Her birinde ayrı bir tema var, ayrı bir güzellik var. Toplumumuzda Hocamızın birçok yerleşmiş fıkraları hayatımızda sık sık yer alıyor. Buna örnekler gösterirsek; İpe Un Serme, Ya Tutarsa, Ye Kürküm Ye, Hırsızın Hiç mi Suçu Yok? Gibi fıkraları var. Bizim gönlümüzde, gözümüzde bütün yavrularımız bu yarışmada birinci. Büyük bir cesaret göstererek, fıkraları sahneye taşıyıp canlandıracaklar. Miniklerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Katılımlarınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akşehir Kültür Merkezinde ki, gösteriye Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile yarışma için gelen öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.