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Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.


Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşadışı sülük avlayan D.A. (32) avladığı beş bin adet sülük ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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