Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi

Konya'da getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan vatandaş, maske üretim atölyesinde çalıştığını ve iş yerine gittiğini iddia etti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis merkezine götürüldü.

İçişleri Bakanlığının kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama getirilen 31 şehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlama kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda denetim yapan polis, yol kenarından bisiklet ile gelen bir kişiyi durdurarak kimlik sordu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve maske üretim atölyesinde çalıştığını, iş yerine gittiğini iddia eden maskesiz yabancı uyruklu 21 yaşındaki Abdullah B'ye polis maske verdi. Neden dışarı çıktığı sorulan Abdullah B., "Önce iş yerine bakacaktım, kapalıysa daha sonra ekmek alıp eve gidecektim" diyerek kendini savundu. Kısıtlamayı ihlal eden şahıs polis merkezine götürülürken, kimlik tespitinin ardından hakkında idari işlem yapılacağı öğrenildi.