Yaşayan Miras Ulusal Çini ve Seramik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Yaşayan Miras Ulusal Çini ve Seramik Yarışması'nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi'nin, Ahilik Haftası çerçevesinde ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ‘Yaşayan Miras II. Ulusal Çini ve Seramik Yarışması'nın ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Törene AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Tuncay Karabulut, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra akademisyenler, jüri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan jüri üyesi, çini sanatçısı ve eğitmen Mehmet Koçer, Selçuklu Belediyesi'nin sanata verdiği destek için teşekkür etti. Koçer, “Ben 2 yıldır bu jüride bulunuyorum. Geçen sene yalnız Evani ve Kaşi idi, çini yoktu. Ben şunu gördüm; bu sene geçen seneye göre bir tık daha ileride güzel eserlerle karşılaştık. Bu demektir ki Konya'da artık çini oturdu. Bu konuda belediye başkanımıza minnettarız. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Başlatılıp bazen geliştirilmiyor. Ama Konya'da şunu gördüm ki başladı ve başarı ile devam ediyor, katlanarak devam ediyor. Arkadaşlarımız bu sene jüri için davet ettiklerinde seve seve geldim” dedi.

"Selçuklu demek sanat demek, kültür demek"

Selçuklu'nun kültür ve sanat medeniyeti olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu demek medeniyet demek, Selçuklu demek sanat demek, Selçuklu demek kültür demek, bunu her platformda ifade ediyor, dile getiriyoruz. Çini ve seramik sanatı ise Selçuklu'muzun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu alanda uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. 1997 yılında kurulan çini ve seramik atölyemizde şu an alanında uzman 5 sanatçımız ile Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan eserlerin araştırmasını ve uygulamasını yapıyoruz. Atölyemizde, tasarımından üretimine kadar çini ve seramik sanatının tüm aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Yine atölyemizin dışında Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyemizde de çocuklarımıza eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yarışmamıza katılım sağlayan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum”

2013 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Yaşayan Miras" çalışmaları ile dünyadaki tüm Selçuklu eserleri toplanarak bir kültür hizmeti olarak kullanıma sunulduğunu ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bizler de bu hizmete katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilk defa Yaşayan Miras Çini ve Seramik Yarışmamızı düzenlemiştik. Bu yıl ise bu yarışmamızın ikincisini büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatçılarımız büyük bir teveccüh göstererek yarışmamıza 92 eser ile katılım sağladı. Kaşi, Evani ve Seramik kategorilerindeki yarışmamıza katılım sağlayan sanatçılarımız, üretim aşamasında istedikleri tüm teknikleri kullanarak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerini yansıtan, her biri çok nadide, çok özgün ve çok önemli eserler ortaya çıkardı. Tabii bu eserlerin içerisinden elbette bir seçim yapmak gerekiyordu. Jüri heyetimiz de çok titiz bir çalışmayla seçimlerini yaparak her bir kategoride 10, toplamda ise 30 eseri ödül almaya layık gördü. Sanatçılarımıza bu yarışmamızda toplam 150 bin TL ödül vermiş olduk. Ödül alan ve yarışmamıza katılım sağlayan bütün sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Jüri heyetimizde yer alan akademisyenlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün emektar ustalarımız da aramızdaydılar, onlara da katılımları için teşekkür ediyorum. Bugün burada ulusal anlamda önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptık. Bu yarışma sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında çini ve seramik üzerine çalışmalar yapan tüm sanatçı ve eğitim kurumlarına ulaşmış olduk. Bu sayede hem Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemine ait çini ve seramik sanatının tanıtımına katkı sunmuş olduk hem de birbirinden kıymetli eserlerin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlamış olduk. Buradaki özgün eserler inanıyorum ki diğer sanatçılarımıza da ilham verecek ve yeni eserlerin ortaya çıkmasına vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Selçuklu'nun çok büyük, çok zengin bir medeniyete sahip olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Biz de bu medeniyetin adını taşıyan büyük bir ilçeyiz, büyük bir yapımız var. Bu yapı içerisinde sanata dair, kültüre dair çalışmalarımızın payı her zaman büyük bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmalarımıza bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Miras Ulusal Çini ve Seramik Yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bu işe gönül verenlerin başarısı”

Selçuklu'nun adına yaraşır güzel bir buluşmada birlikte olduklarını ifadeden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “İsmail başkanımız döneminde başlayıp Adem başkanımız ve Uğur başkanımızla yürüyen ve bugün artık Ahmet başkanla da zirveye doğru gelişen bu çini ve seramik çalışmalarını görüyoruz. Bu vesileyle belediye başkanımızın şahsında emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, jüride görev alan kıymetli hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentiyiz. İşte o kimliğin bugün de yaşatılması lazım. Verilen emekler bunun için. Artık bizim mimaride de çiniyi ve seramiği yaşatmamız lazım. Bu dönemin de kalıcı eserlerinde inşallah hem sanatımızın, kültürümüzün taşınması hem de gelecek nesillere bu dönemin örnekliklerini bırakabilmemiz gerekiyor. Bu bir fedakarlık işi. Sanat kolay iş değil. İğne ile kuyu kazmaktır. Bunu yapanlara ne mutlu. Önemli olan ödülden öte bu işe gönül vermek. Hocasından çırağına, bu işe destek olan belediye başkanımızdan atölyedeki sorumlu kardeşimize kadar hepsini tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bir Konyalı sanatı, bir Konyalı tavrı ortaya koyma zamanıdır ”

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, “Bizim sanatımız çok zengin bir sanattır. Orta Asya'nın sadeliğini Çin'in medeniyetiyle, Hint'in felsefesiyle, İran'ın birikimiyle, Anadolu'daki Rum'un, Roma'nın yani Doğu Roma'nın bize aktardığı mirasla ve Hazreti Peygamberin gösterdiği doğrulukla harmanlayarak bugünkü sanat anlayışımıza ulaşmış bir milletiz. Elbette bizim diğer milletlere karşı sanatımızda da bir fark olması kaçınılmazdır. Bu faaliyetlerin devam etmesi lazım. Konya'nın mimari yapıları güzel. Mimarlarımız çok güzel çizimler yapıyor. Ama artık bizim bu mimari unsurları geleneksel sanatlarımızla bezeme zamanımız geldi. Bir Konyalı sanatı, bir Konyalı tavrı ortaya çıkmak zamanıdır. Selçuklu'nun yeniden izlerini belki dönemin modern anlayışı ile buluşturarak yeni bir harman yapıp, yeni bir sunum yapma zamanımızdır kanaatindeyim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yaşayan Miras Geleneksel II. Ulusal Çini ve Seramik Yarışması Kaşi, Evani ve Seramik olmak üzere 3 ana kategoride düzenlendi. Toplamda 91 eserin katılım sağladığı yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 30 eser ödül almaya hak kazandı. Buna göre Kaşi kategorisinde Sinem Eker 1., Merve Perçem 2., Yeliz Çalışkan 3. olurken, Evani kategorisinde Ahmet Çetin 1., Emine Sağlam 2., Emel Yılmaz 3. oldu. Seramik kategorisinde ise 1. Şeyma Balcı Yurtseven, 2. Kamuran Ak, 3. ise Furkan Yüce oldu. Yarışma sonucunda 6 eser mansiyon ödülü, 61 eser ise sergileme ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin sonrasında programa katılan protokol, sergiyi gezerek eser sahiplerinden çinilerle ilgili bilgi aldı. Katılımcılar ise yarışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür etti.