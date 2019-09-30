Yaşlı çift kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emen Mahallesi mezarlık mevkisinde tek katlı kerpiç evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, 80 yaşındaki Ahmet Korucu ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucunun yanmış cesediyle karşılaştı. Yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında yardım isteyen yaşlı çift kurtarılamadı

Mahalle sakinleri, yangını görüp geldiklerinde henüz çiftin sağ olduğunu, el uzatarak yardım istediğini ancak eve yükselen alevler nedeniyle giremediklerini belirterek, çiftin cenazesinin birinin salondan, diğerinin ise farklı bir odadan çıkarıldığını, yangında ölen yaşlı adamın ise alzheimer hastası olduğunu belirtti.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.