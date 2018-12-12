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Yaşlı çift ölü olarak bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, banyoda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, banyoda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar (69) ile eşi Nurcan Kasar'a (62) telefonla ulaşamayan çocukları, eve geldiklerinde banyoda yaşlı çifti hareketsiz vaziyette buldu. Olayın haber verilmesi üzerine adrese gelen acil sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen çiftin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yapılan ön otopside yaşlı çiftin şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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