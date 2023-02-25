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Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Zeliha Durak'tan haber alamayan yakınları komşularından yardım istedi. Komşuları, Zeliha Durak'ın evine gitmesi üzerine yaşlı kadın hareketsiz halde bahçede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeliha Durak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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