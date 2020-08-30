İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

Konya’da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı.

Konya'da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı. Cüzdanın çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Olay, 25 Ağustos Salı günü 16.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükriye K. (76) yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi elinde bulunan cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cüzdanı gasp eden kişinin T.K. (28) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli T.K.'nin yaşlı kadının cüzdanını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın yolda yürürken yaşlı kadını görmesi ve arkasından yaklaştıktan sonra cüzdanı çalıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.