Yaşlıların evlerinin ardından şimdi de okulları onarıyorlar

Konya'nın Sarayönü ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri yaşlıların evlerinin onarımının ardından şimdi de dış mahallelerdeki ilkokulların tadilat işlerini yapıyor.

Konya'da, 236 öğrencinin eğitim aldığı Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Onarıyoruz' projesi kapsamında merkez Selçuklu ilçesinin dış mahallelerinden Dağdere Mahallesi'ndeki ilkokulun onarım ihtiyaçlarını giderdi.

Mahalle muhtarının talebi üzerine okula giden lise öğrencileri Mobilya ve İç Mekan Tasarım öğretmenleri Tekin Arslan ve Fatih Süleyman Gündüz ile beraber, pano eksikliklerini giderirken arşiv odası için dolap yaptı, ana sınıfı için mobilyaları duvara sabitledi, dolap kapakları ve çekmecelerin değişim ve ayar işlerini gerçekleştirdi. Elektrik - Elektrik Teknolojisi alan öğretmenlerinden Mücahit Sağlam da öğrencilerinin yardımıyla amperajı düşük olan priz ve aydınlatma sigortalarını elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre uygun olanlarla değiştirdi.

Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, devam eden projeleri kapsamında daha önce yaşlıların evlerini ziyaret ederek tamirat işlerini yaparken aynı zamanda dış mahalle okullarının eksikliklerini de gidererek yardımlaşma duygusunun önemine dikkat çektiklerini söyledi. Bu tarz çalışmaların öğrencilerin öz güven duygusunu arttırmada oldukça büyük rol oynadığını dile getiren Beyaztaş, imkanları ölçüsünde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.