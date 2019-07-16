Yatağa mahkum eşini terk eden kadına nafaka bağlandı

Konya'da Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanarak yatağa mahkum olan eşini, çocuklarını alarak terk eden kadına Aile Mahkemesi nafaka ödenmesine karar verdi.

Konya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Şeker, 1 yıl önce sol bacağında güç kaybı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerde, kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik rahatsızlık olarak bilinen ALS hastalığına yakalandığını öğrendi. Hemen tedaviye başlanırken çok hızlı ilerleyen hastalık genç adamı 7 ayda yatağa mahkum etti.

9 yıl önce evlenerek 8 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan eşi H.Ş. (28) de çocuklarını alarak bakıma muhtaç haldeki hasta adamı terk etti. Moral olarak iyice zayıflayan, sadece gözlerini hareket ettirerek bilgisayar programı sayesinde iletişim kurabilen Mustafa Şeker'in bakımını anne ve babası üstlenirken karşılıklı boşanma davası açıldı. Hastalığı nedeniyle bin 100 TL malulen emekli maaşı alan adamdan boşanmak isteyen eşi, çocukları ve kendisi için aylık 3 bin lira nafaka talebinde bulundu. Davanın görüldüğü Konya 4. Aile Mahkemesi ise kadına 150 TL çocuklara da 100'er TL nafaka verilmesine karar verdi.

“Hukuken ve vicdanen kabul edilebilecek bir karar değil”

Mustafa Şeker'in avukatı Eda Över yaptığı açıklamada, müvekkilinin maddi ve manevi durumu ortadayken verilen nafaka kararının hukuken ve vicdanen kabul edilebilecek bir karar olmadığını savundu. Yargıtay'ın hasta eşine bakmayan kadına nafaka verilmeyeceği yönünde emsal kararı olmasına rağmen Konya 4. Aile Mahkemesinin böyle bir karar aldığını vurgulayan Över, “Müvekkilim tamamen yatağa mahkum hale geldikten sonra eşi tarafından terk edilmiştir. Çocuklarından da mahrum bırakılmıştır. Bizce bu karar hem hukuken hem vicdanen kabul edilebilecek bir karar değildir. Kaldı ki tedbir nafakası dediğimiz nafaka türü de kanunda şu hükümle geçer; tedbir nafakası, eşlerin güçleri oranında emekleriyle katılması gereken bir nafaka türüdür. Kanunda kadın öder, erkek öder ayrımı yoktur, eşler demektedir. Mevcut durumda müvekkilimizin eşi gayet sağlıklı olup, çalışabilecek konumdadır. Çocukların yaşı büyüktür. Çalışmasına engel herhangi bir durum yoktur. Fakat bu şekilde nafaka talebi karşısında hakim ilk duruşmada müvekkilimizin eşine 150 lira, müşterek çocuklarına 100'er lira olmak üzere toplamda ayda 350 lira nafaka ödemesini hükmetmiştir” dedi.

Nafaka ödenmezse hapis cezası alabilir

Avukat Eda Över, malulen emekli aylığı dışında bir geliri olmayan müvekkilinin nafakayı ödememesi halinde hapis cezası alabileceğine değindi. Över, “Müvekkilimizin durumu nafakayı ödemek için uygun değildir. Kaldı ki sağlık durumu da bunun için uygun değildir. Nafakayı ödememe durumunda, nafaka ihlalinden dolayı biliyorsunuz ki ceza vardır. Biz bu durumu çok merak etmekteyiz. Müvekkilim nafakayı ödemezse ceza evine mi girecektir? Çünkü tamamen yatalak haldedir. Konuşma yetisini dahi kaybetmiştir. Sadece göz kırpabilme durumundadır. Bu söz konusu ara kararla verilen nafakaya itirazlarımızı ettik. Bu hem hukuken hem vicdanen kabul edilemeyen ara karardan derhal rücu edilmesini talep ediyoruz ve umuyoruz” şeklinde konuştu.