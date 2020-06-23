Yavrularından biri öldürülen anne köpeğin gözyaşları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokak üzerinde biri ölü, diğeri yaralı vaziyette bulduğu yavrularını kanlar içerisinde gören anne köpeğin yavrularını koklayıp ağlaması üzerine evlerinden dışarıya çıkan mahalle sakinleri üzücü ve iç burkucu bir manzarayla karşılaştı. Yavruların şiddet uygulanarak bu hale getirildiğini düşünen mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yeni Mahalle 41316 Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, anne köpeğin kanlar içerisindeki iki yavrusunun başında ağlama sesleri duyması üzerine sokağa indi. Yavrulardan birinin öldüğünü, diğerinin de yaralı olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Adrese belediye veterineri de çağrıldı. Yapılan muayene neticesinde yavrulardan birinin hayatta olmadığı, diğerinin ise yaralı olduğu belirlendi. Yavruların işkence edilerek mi öldürüldüğü ya da yoldan geçen bir aracın mı çarptığının belirlenebilmesi için yol üzerinde inceleme yapan polis ve zabıta ekipleri, ölü yavruyu yoldan kaldırırken, yaralı köpeğin ise tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderildiği öğrenildi. Anne köpeğin ve diğer yavrusunun ise barınağa konulduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Ali Keçeci, sokaktan gürültü sesleri gelmesi üzerine evinden dışarıya çıktığını anlatarak, “Bir baktık ki, yavru köpeklerden birisini zaten öldürmüşler. Gerçekten o manzarayı görmek, hani içler acısı diyeyim. Annesi yavrusunu yalayıp kokluyordu. Bu hayvana bu kadar zulmü bir insan yapmaz. Öbürünün ise dilini kopartmışlar, çenesi yamuktu. Yani, Allah onları dilsiz olarak yaratmış, bizden bir şey isteyemez. Hiçbir hayvana bu şekilde eziyet etmesinler, hayvanlara şiddet olmasın istiyoruz” dedi.

Mahalle sakini Mustafa Tereci de, köpeğin daha önce 9 yavrusu bulunduğunu, bunları çocuklarıyla beraber süt ve biberonla besleyerek büyüttüklerini belirtirken, “İsteyenlere verdik, 3 tane yavru kalmıştı. Bunları da anneleri bazen gidiyor gelmiyordu. Akşamleyin bize misafir geldiğinde bir şey yoktu. Kızım balkona çıktığında köpeğin böyle ağladığını gördü. Gelmiş buraya yavrusunun ağzını yüzünü yalıyor, birisi ölmüş, birisini de ölmekten beter etmişler. Bir yavru ise korkudan arabanın altına saklanmış, çıkardık onu. Bu yavruların şiddet uygulanarak bu hale getirildiğini düşünüyoruz. Yaşanan bu manzara üzerine belediyeye, polise haber verdik, veteriner de geldi sağ olsun ilgilendiler, gerekli işlemleri yaptılar. Anne ve diğer yavru köpeğin de aynı eziyetle karşılaşmaması için barınağa götürülmesini talep ettik, götürdüler. Diğer yaralı yavrunun akıbetini ise bilmiyoruz” diye konuştu.