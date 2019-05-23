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Yavrusu yuvadan düşen karga ortalığı inletti

Konya’da bir ağacın tepesinde bulunan yuvasından yavrusu düşünce ortalığı inleterek vatandaşların dikkatini çeken anne karga, vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle yavrusuna kavuştu.

Konya'da bir ağacın tepesinde bulunan yuvasından yavrusu düşünce ortalığı inleterek vatandaşların dikkatini çeken anne karga, vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle yavrusuna kavuştu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bir karganın belli bir bölgede sürekli garip tavırlar sergileyerek uçması ve ötmesi vatandaşların dikkatini çekti. Duruma önce bir anlam veremeyen vatandaşlar, karganın sürekli uçtuğu yere gittiklerinde refüjdeki çiçeklerin üzerinde yavru bir karganın olduğunu fark etti. Yuvasından düştüğü anlaşılan yavru kargayı alan vatandaşlar, annesi tarafından rahat ulaşılabilsin diye bir ağacın dibine bıraktı. Ortalığı adeta inleterek yavrusunun tepesinde uçan karga, yavrusunu bulunduğu yerden alamayınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, hazırlıklarını yaptıktan sonra yavru kargayı eline alarak yuvayı bulmaya çalıştı. Bu sırada elinde yavru kargayla yürüyen itfaiye erine anne karga adete kılavuzluk yaparak yuvanın bulunduğu yere uçtu. Yuvanın tespit edilmesinin ardından itfaiye eri, yangın sepetine binerek yavru kargayı ağacın tepesindeki yuvasına sağlıklı bir şekilde bıraktı. Anne karga, itfaiyenin yavruyu yuvaya bırakmasıyla yavrusuna kavuşmuş oldu.

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