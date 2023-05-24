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Yaylada üzerlerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi Çukurca Yaylası’nda üzerlerine yıldırımı düşen Afgan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesi Çukurca Yaylası'nda üzerlerine yıldırımı düşen Afgan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Olay, Karapınar ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çukurca Yaylası mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlalarda çalışan Afganistan uyruklu 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahıslardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi, diğer kişi ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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