Yazar Tarık Buğra Akşehir'de anıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra'yı ölüm yıldönümünde düzenlediği çeşitli programlarla anıyor.

Etkinlikler kapsamında; Akşehir Kültür Merkezinde Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından “Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra” isimli bir panel düzenlendi. Panel öncesi kültür merkezi fuaye salonunda yazar Tarık Buğra'nın fotoğraflarından, kitap kapaklarından ve gazetelerdeki köşe yazılarının kupürlerinden oluşan bir sergi de açıldı. Programın açılış konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vefatının 26. yıldönümünde Akşehirli yazar Tarık Buğra'yı rahmetle andıklarına değinerek, “Tarık Buğra, toplumcu ve vatanına bağlı bir yazardır. Eserlerindeki öncelik, dönem şartlarını ve Anadolu insanını anlamak olmuştur. Bunu da; ‘Ben, edebiyatın her şeyden önce insanı anlamak ve anlatmak çabası olduğuna inanırım. İnsanı anlamak da evvela kendini anlamaktan geçer' sözüyle desteklediği görülür. Tarık Buğra güçlü tahlilleri, muazzam tasvirleri, derinlemesine işlediği fikirleri, sağlam üslubuyla geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Tarık Buğra, milli şuurunun oluşumunda tarih bilincinin ortaya çıkmasında birçok eseri yanında özellikle Küçük Ağa ve Osmancık'ın yadsınamayacak katkısı söz konusudur. Tarık Buğra Türk romanlarının vazgeçilmezi olarak adlandırılan İstanbul'dan bahsetmek yerine çocukluk ve gençlik döneminin başlangıcını geçirdiği Akşehir'den, doğup büyüdüğü yerden bahsetmiştir. Bu ve benzeri etkinliklerle biz de Tarık Buğra'ya, Büyük Ağa'ya vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından hazırlanan “Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra” isimli panele geçildi. Başkanlığını Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beyza Akyol'un yaptığı panelde; Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi İrem Yumurtacı tarafından “Tarık Buğra ve Gençlik”, Şehit Özden Çınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyra Oğul tarafından “Tarık Buğra'nın Kitaplarında Toplum Düzenindeki Değişikliğin Bireye Etkisi”, Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Merve Çalışkan tarafından “Tarık Buğra'nın Gözünden Aile İlişkileri ve Toplum Yaşantısı”, Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fadime Şanlı tarafından “Tarık Buğra'nın Akşehir'inden Günümüze Neler Değişti, Neler Kaldı” konulu sunumlar yapıldı. Sunumların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya panelle ilgili değerlendirmelerini yaparak panelist öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlerine teşekkür etti. Panel sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından panelist öğrencilere hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Panele; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.