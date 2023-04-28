Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de panelle anıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra'yı ölüm yıldönümünde düzenlediği bir panelle andı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde; Akşehir Belediyesi öncülüğünde Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından ‘‘Vefatının 29. Yılında Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra' isimli bir panel düzenlendi.

Panel öncesi konuşan Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan, vefatının 29. yıldönümünde Akşehirli Yazar Tarık Buğra'yı rahmetle andıklarına değinerek “Milleti ve doğru saydığı değerleri uğruna savaş vererek hayatını adayan başta merhum Tarık Buğra olmak üzere bütün ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Akşehir'in her sokağında, caddesinde her adımında Süleyman Tarık Buğra'nın anısını ve ruhunu görmek mümkündür. Bizler de bu ruhun gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. 9 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda merhum Tarık Buğra'nın hayatını ve gayesini hem şimdiki nesle unutturmamak hem de gelecek nesle aktarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yolunu aydınlatmak için Tarık Buğra'nın öğütlerini ve düşünce tarzını kılavuz edindik. Geçtiğimiz günlerde resmi açılışını Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sayın Mustafa Akış ve Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem Beyefendilerin katılımıyla yaptığımız ve ‘Tarık Buğra'nın “Dönemeçte” adlı kitabından esinlenerek ismini verdiğimiz Dönemeç Kitap Kafe' merhum Buğra'nın hatırasını yaşatmak adına hayata geçirdiğimiz en büyük projelerimizden birisidir. Gençlerimiz için hayat koşuşturmasında nefes alma yeri olarak tasarlanan kafemiz Tarık Buğra gibi birçok edebiyatçımızın esintilerinin ve eserlerinin bulunduğu bir durak oldu. Bizler üzerimize düşeni yapma gayesi ile Akşehir'imizde Sosyal Bilimler Lisemize ve bir İlkokulumuza adını vererek Tarık Buğra'yı ve hayat felsefesini yeni nesle aktarmaya gayret gösteriyoruz. “Ben Akşehirli olarak kaldım Akşehir kültürü ile büyüdüm bu nedenle hak ettiği kadar Akşehirliyim.” diyerek Belde-i Beyzayı onurlandıran, gururlandıran Tarık Buğra'ya vefa borcumuzu yerine getirmek bizlerin görevidir” dedi.

Başkan Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi tanıtımı ve panelist öğrencileri tarafından hazırlanan ‘‘Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra' isimli panele geçildi. Panel Başkanlığını Akşehir Kıza Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Kadime Berra Öncel'in yaptığı panelde; Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Ülkü Ceren Cebeci ‘Tarık Buğra eserlerinde düşünmek ve açlık temaları', Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Samet Can Koyuncu ‘Tarık Buğra eserlerindeki zihniyete genel bakış', Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Rümeysa Yıldız ‘Tarık Buğra ve gençlik', Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Ümmü Gül Tuncel ‘Tarık Buğra eserlerinde hak batı mücadelesi' konulu sunumlarını yaptı. Sunumların ardından Anadolu Mektebi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya İl Sorumlusu Atilla Yaramış tarafından panelle ilgili değerlendirme konuşması yapıldı.

Panel sonunda Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan tarafından panelist öğrencilere hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.